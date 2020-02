Joven madre rinde examen de admisión con su bebé en brazos y logra su ingreso

Karla Méndez Mejía de 23 años de edad dio su examen de admisión con su bebé de cuatro meses en brazos y dejó de manifiesto que a pesar de la adversidad nada le impide cumplir sus metas pues logró su ingreso.

Su deseo de convertirse en arquitecta va por buen camino, pues logró su ingreso a la Universidad César Vallejo, y asegura que la presencia de un bebé no es impedimento para la realización personal y salir en adelante por el futuro de la familia.

“Si no hay con quien dejar a los hijos, entonces hay que llevarlos como sea para salir adelante por el futuro de nuestra familia. Hay varias mamás que pueden estudiar, Un bebé no es impedimento para estudiar”, indicó la joven madre, Karla Méndez.

El examen duró menos de una hora y durante este tiempo pudo darse cuenta de la extrañeza de los presentes, sin embargo, nada la amilanó y respondió las preguntas con mucha serenidad.

“El bebé estaba durmiendo y a veces las piernas se me adormecían. Varios me miraban, pero no les tomaba importancia. Les parecía extraño. Los profesores y encargados de la casa de estudios me dieron las facilidades”, remarcó la joven.

A pesar de todo, Karla Méndez, logró su ingreso y asegura que cumplirá su meta de convertirse en arquitecta así tenga que llevar a su bebé en brazos, “ya ingresé, entonces a darle con todo”, refirió desde la vivienda de sus padres en el P.J. Dos de Mayo en Chimbote. Se sabe que su esposo trabaja durante el día.