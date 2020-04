Joven se queda dormido durante una clase en línea y se vuelve viral

En redes sociales, se viralizó el momento en que un joven se queda dormido en medio de una clase virtual que era impartida en la plataforma Zoom.

A través de un video, se pude observar cuando el profesor descubre a su alumno y lo enfoca, pero el joven se encuentra acostado en su cama y cubierto con sus cobijas.

Estado de Emergencia

Por lo peculiar de la situación, el profesor, de quien se desconoce su identidad, decidió grabarla y difundirla, según retomó el portal Milenio.

“Esto no me había pasado nunca, se me duermen en las clases, pero nunca se me había dormido alguien en su cama”, comentó el docente con acento argentino.

Mientras el profesor habla, el alumno aparece en la pantalla principal de la aplicación, mientras se observa cómo duerme sin interrupciones.

Cabe recordar que debido al confinamiento que ha implementado en diversas ciudades del mundo debido a la pandemia por coronavirus, las clases en línea se han vuelto una opción para muchos alumnos.