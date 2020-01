Juez amonesta a Giulliana Loza por decir que José Domingo Pérez se hacía llamar "Gargamel"

El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, amonestó a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, luego de que esta afirmara, durante la audiencia que evalúa el nuevo pedido de prisión preventiva solicitado contra su patrocinada, que el fiscal José Domingo Pérez se hacía llamar ‘Gargamel’.

“Es falso, como ha dicho el Ministerio Público, que el partido Fuerza Popular haya sido el que denominó a sus aportantes como ‘pitufos’. Fue la propia fiscalía la que instaló el término. De hecho, a modo de anécdota, cuando íbamos a los abogados defensores a las declaraciones testimoniales, de lo que consideraba el Ministerio público como ‘pitufeo’, el señor fiscal se hacía llamar ‘Gargamel’”, señaló Giulliana Loza.

Ante este comentario, el fiscal José Domingo Pérez expresó su molestia. El juez decidió interrumpir los alegatos de la abogada y suspender brevemente la audiencia, no sin antes pedirle a la abogada de Keiko Fujimori tomar asiento y guardar silencio. Finalmente, decidió amonestarla.

“Considero que es una falta de respeto decir que el fiscal se haya hecho llamar ‘Gargamel’. No había ninguna razón para hacer el comentario. La ley me faculta a corregir a los abogados cuando estos no cumplen con el debido comportamiento durante una audiencia. Por ello, voy amonestar a la señora abogada para que no se repita esta situación”, aseguró.

