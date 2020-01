Keiko Fujimori sobre prisión preventiva: "Esto no es justicia, es ajusticiamiento y venganza política"

Antes de asistir a la sala de audiencias, Keiko Fujimori decidió grabar un video en caso el juez Víctor Zúñiga Urday decida dictar prisión preventiva en su contra. Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular se encontraba en la casa de su madre escuchando la audiencia cuando tomó la decisión de acudir a la sala penal.

“Si están viendo este video es porque el juez decidió enviarme injustamente a la cárcel. Me manda a prisión a pesar de que el fiscal no puedo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. (…) Esto no es justicia, es ajusticiamiento y venganza política promovido por muchos intereses”, declaró Keiko Fujimori.

Asimismo, señala que decidió entregarse sola y por eso acudió a la sala de audiencias. “Jamás dejaré de dar la cara por más injustas que sean las situaciones a las que me enfrento. Tengo la consciencia tranquila y yo no me corro. (…) Lo único que pido es que se me trate como otro ciudadano con derechos, respetando mi debida defensa y mi libertad”, agregó.

