La divertida reacción de unos mapaches al ser sorprendidos en el patio de una casa

Cada cierto tiempo nos encontramos en las redes sociales con imágenes y videos de animales que demuestran las capacidades que tienen y sorprenden por su inteligencia.

Ahora se ha viralizado un video en el que se ve la reacción de dos mapaches al ser descubiertos paseando por el patio de una casa.

Los animales iban caminando por afuera de una casa cuando uno de los habitantes los vio. En ese momento, además de tocarles la ventana para mostrarles que estaba ahí, también grabó el momento y los mapaches tuvieron la mejor reacción.

?Don't move, he can't see us?

