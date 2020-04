La educación personalizada: cuando la vocación de enseñar supera la cuarentena

Efraín Raimondi es un profesor polidocente que a sus 55 años se vio obligado a cambiar su metodología de enseñanza debido a la suspensión de clases presenciales en todas las instituciones educativas del país. Para él, el Covid-19, más allá de golpear al sistema de salud y educativo, significa también una oportunidad para emprender cambios e innovar en lo que más le apasiona: la enseñanza escolar.

Vive en una humilde casa en San Juan de Miraflores, uno de los distritos muy golpeados por el virus; desde allí solía trasladarse a la IE 6015 “Santísimo Sagrado Corazón de Jesús” en Villa María del Triunfo, recorriendo alrededor de 42km entre ida y vuelta. En el lugar de destino lo esperaba siempre un nutrido grupo de escolares, de entre 10 y 12 años que cursan el quinto grado de primaria. Lleva 30 años de docente, 14 en zonas rurales y 16 en urbanas.

Con el dictamen de aislamiento social obligatorio, el Estado Peruano, con el apoyo del Ministerio de Educación implementaron las clases virtuales con el programa #AprendeEnCasa. Efraín, como muchos otros profesores a nivel nacional, muy raras veces ha tenido experiencia con la tecnología multimedia, y este anuncio le sorprendió, pues no tenía las habilidades para dominar las nuevas herramientas digitales. Sin embargo, asumió el reto de actualizarse y capacitarse a la velocidad de la misma tecnología. Hoy, la enseñanza virtual ya es parte de él, la aplica en cada clase con sus alumnos, y de paso vive más conectado con sus escolares.

Efraín acondicionó la sala de su vivienda, y con la ayuda de una pizarra, plumones y hojas de colores, prepara sus clases de la manera más didáctica posible, tratando de que la atención de sus alumnos se mantenga firme para captar los conocimientos respectivos. Efraín es consciente que este nuevo proceso tendrá éxito con la supervisión de los padres de familia, por ello, también creó un grupo en WhatsApp para coordinar diariamente con ellos, y pedirles su apoyo para que todo marche bien durante la conexión en Facebook.

“De mis 31 alumnos, todos los días se conectan fielmente 29, siempre les pregunto cómo están y los veo prestar mucha atención a lo que les voy diciendo. También les doy oportunidad de participar y aprender, como si estuvieran en el salón de clases”, menciona Efraín, contento por la respuesta que está recibiendo de sus alumnos y de sus familias ante esta nueva propuesta de enseñanza virtual. Para los alumnos que no puedan conectarse, graba sus clases para que éstos puedan verlos por whatsapp en cualquier momento del día.

Así como enseña, el propósito de Efraín también es resolver todas las dudas que sus alumnos puedan tener después de escuchar las clases. “Algunos de mis alumnos se quedan con dudas o no logran completar los ejercicios del programa “Aprendo en Casa”, sin embargo, les pido que siempre tomen nota de sus consultas para luego resolverlas durante mis clases virtuales y así todos estén al día y no se atrasen”, manifiesta.

La vocación de este docente va más allá de una simple clase, también se preocupa y dialoga continuamente con los padres para que, entre otros temas, hagan el esfuerzo de conseguir herramientas para que sus hijos no dejen de estudiar.

Algunas empresas ya tomaron conocimiento de este caso y se han sumado a esta noble labor, como Elektra, que hace poco le hizo llegar una laptop y una TV para que pudiera tener más herramientas al momento de proyectar sus clases, y otras empresas lo están ayudando con víveres y algunas otras herramientas para sus alumnos.

Efraín dejó la timidez de lado y ha dejado fluir toda su creatividad para llegar de esa manera a sus pequeños alumnos. Cada mañana logra captar su atención a través de una interesante historia, alguna recomendación o contándoles una que otra anécdota, además los invita a reflexionar sobre la situación que está viviendo el país y la importancia de ser buenas personas.