La desconocida isla que apareció en medio de la Antártica

"¡Creo que estoy viendo rocas!", fue el grito de uno de los oficiales del RV Nathaniel B. Palmer mientras pasaban por la bahía de Pine Island, en la Antártida occidental.

Lo que en ese momento el oficial no sabía era que había hecho un sorprendente descubrimiento: una isla desconocida hasta ahora y que no aparecía en los mapas, según publica Nature.

"Hubo una conmoción cuando todos a bordo se apresuraron a ver el afloramiento rocoso cubierto de hielo", dice Julia Wellner, geóloga marina de la Universidad de Houston y la encargada de la expedición.

After being the first visitors, we can now confirm that Sif Island is made of granite and that it is covered by remnant ice shelf, and a few seals. Photos by CD Hillenbrand (BAS) and Laura Taylor (UH). @glacierthwaites @glacieroffshore @GAViglione #nbp2002 @BAS_News @UHEAS pic.twitter.com/dtWtdI95tL

