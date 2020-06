La OMS advierte que América Latina es la 'zona roja' de transmisión del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud advierte que América Latina se ha convertido en la "zona roja" de transmisión del coronavirus. También mencionó que la situación en estos países está lejos de "ser estable".

Un dato que dieron es que, en las últimas 24 horas, cinco de los diez países que más casos de covid-19 han reportado se ubican en las Américas. "Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México", mencionó el director de Emergencias Médicas de la OMS, Micheal Ryan.



"Creo que no hemos alcanzado el pico de la pandemia y no puedo predecir cuándo lo haremos. Pero tenemos que mostrar solidaridad con estas naciones, apoyarlas y ayudarlas a superar el virus como hemos hecho con países de otras regiones. Es el momento de unirnos y no dejar a nadie atrás", dijo el director.

El experto dice que hay "necesidad absoluta" de proteger a América Latina. "Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo".