La persona más anciana del mundo sobrevive al covid-19

Cornelia Ras de Goeree-Overflakkee es la persona más anciana del mundo en sobrevivir a una infección por Covid-19. La mujer de 107 años recibió una declaración de salud limpia el lunes , después de contraer el coronavirus durante un servicio religioso en su hogar de ancianos a mediados de marzo.

La OMS monitorea el número de casos de coronavirus en todo el mundo. "No hemos recibido ninguna información de un paciente mayor", dijo el portavoz, pero agregó que se desconoce la edad de varios pacientes recuperados. "Pero incluso entonces, lo más probable es que sea la mayor". Antes de que Ras se recuperara, un hombre de 104 años de Oregón era el paciente de coronavirus recuperado más antiguo.

No está claro exactamente cuántos pacientes en los Países Bajos se han recuperado de Covid-19, ya que no todos han sido evaluados y el instituto de salud pública RIVM no mantiene un registro oficial de las recuperaciones.

Pero se sabe que Ras no es la única persona holandesa de más de 100 años en recuperarse del virus. Una mujer de 101 años de Capelle aan den IJssel y un hombre de 103 años de Steenbergen también recibieron la autorización después de ser diagnosticados con Covid-19.