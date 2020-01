Las amenazas de muerte a un cómico que bromeó con la muerte de Kobe Bryant

La fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, en el que también perdió la vida su hija Gianna, de 13 años, generó gran conmoción en todo el mundo. Pero durante las últimas horas también fue blanco del humor negro del cómico estadounidense Ari Shaffir, quien como consecuencia ha recibido amenazas de muerte.

En un video que compartió en su cuenta de Twitter y que se volvió viral tras ser publicado por TMZ, el comediante, ferviente seguidor de los Hornets y detractor de los Lakers, criticó a Bryant calificándolo de "violador" y afirmando que "murió 23 años tarde".

"Kobe Bryant murió 23 años tarde. Se libró de (ser condenado por) una violación porque a todos los liberales de Hollywood que atacan a la comedia disfrutan más animando a los Lakers de lo que desaprueban una violación. Olé para el héroe que olvidó poner gasolina al helicóptero. Odio a los Lakers. ¡Qué gran día!", afirmó en el polémico clip.

El mismo medio publica que el humorista debía actuar en el New York Comedy Club este martes por la noche, pero local recibió un gran número de llamadas amenazadoras, que hasta alertaban que, si permitían actuar a Shaffir, irían con armas a dispararle. Ante el alud de críticas y amenazas, el club acudió a la policía y canceló la actuación por seguridad.

Al cómico no sólo le cayó una actuación de su agenda, sino que fue abandonado por su agencia de talentos. Ante el revuelo, Shaffir borró el tuit, aunque el video ya circulaba por internet. Por ello, publicó una explicación a través de su cuenta de Twitter, en la que afirma que su mensaje se enmarca sólo en el ámbito del humor negro y que jamás se ha alegrado por la muerte de Kobe Bryant y su hija.



"Cada vez que muere una persona famosa, cuelgo alguna barbaridad sobre ella. Me gusta destruir dioses. Y justo cuando una persona famosa muere, esta parece estar en su mejor momento. Entonces, como respuesta al derramamiento de simpatía en las redes sociales, publico algo vil. Es sólo una broma", escribió.

"Realmente no odio a ninguna de las personas. A algunos no los conozco y los tengo que buscar después de ver todos los mensajes de condolencias. A otros los admiro, y estoy triste por su muerte. Pero eso no me para a la hora de ir lo más rápido posible a decir alguna barbaridad horrible sobre ellos", agregó.

"Estoy seguro de que publicaré cosas inapropiadas sobre personas en el futuro. Esos son los chistes que me gustan. Los chistes que les gusta a las personas que me quieren. Ese tipo de comedia es nicho", finalizó. Luego agregó: "RIP Kobe Bryant. Fuck the Lakers".

