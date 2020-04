Leonardo DiCaprio dona 12 millones de dólares para crear fondo de alimentos por el coronavirus

El COVID-19 viene afectando al mundo entero no solo con el número de infectados; sino también, con la parálisis laboral y la falta de alimentos debido a las cuarentenas. Ante esta situación, el actor ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, tomó la iniciativa de donar $12 millones de dólares para ayudar a las personas más vulnerables con un fondo de alimentos.

La iniciativa del actor, en conjunto de Laurene Powell Jobs (ex esposa de Steve Jobs), Apple y la Fundación Ford, está enfocada a beneficiar a las ONG: World Central Kitchen (WCK) y Feeding America. Ambas fundaciones se encargan de brindarle alimento a las familias con mayores necesidades. "Ante esta crisis, organizaciones como World Central Kitchen y Feeding America nos inspiran con su inquebrantable compromiso de alimentar a los más vulnerables. Les agradezco por sus incansables esfuerzos en la línea de fuego. Se merecen todo nuestro apoyo", escribió DiCaprio en su cuenta de Twitter.

In the face of this crisis, orgs like @WCKitchen & @FeedingAmerica have inspired us all with their unwavering commitment to feed the most vulnerable people in need. Today, we launched #AmericasFoodFund to support @FeedingAmerica & @WCKitchen's efforts: https://t.co/L7jgB3GUC3 pic.twitter.com/zhV4MawCVj