¡Insólito! Un libro predijo la existencia del coronavirus hace 40 años

En el año de 1981 se publicó la novela ‘The Eyes of the Darkness’, del autor estadounidense, Dean Koontz, que habla sobre un virus originado en el ciudad de Wuhan, China.

La novela relata que el virus fue fabricado en un laboratorio de esa ciudad y que tiene terribles consecuencias para la humanidad.

Hoy en día, casi 40 años después, el mundo entero conoció la existencia del coronavirus o covid-19, cuyo origen se dio en la ciudad de Wuhan, ¿Coincidencia?

En redes sociales comenzó a circular la teoría de que Koontz, el autor de la novela que habla de un ‘virus’, predijo la existencia del mortal virus que amenaza a la humanidad.

En un fragmento del libro, se puede leer: “Por un lado, una persona puede convertirse en portador infeccioso, sólo cuatro horas después de entrar en contacto con el virus y una vez infectado, nadie vive más de 24 horas. La mayoría muere en doce horas”, lo que obviamente no sucede con el coronavirus.