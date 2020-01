Liga Contra el cáncer realizará despistajes gratuitos de cáncer de piel en playa Los Yuyos

Debido a los altos índices de radiación ultravioleta que se registran en nuestro país, la Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de Unique, RIMAC Seguros y GMO realizan la campaña “Difundiendo Prevención”. Realizarán despistajes gratuitos contra el cáncer de piel a todos los bañistas en la playa Los Yuyos (Barranco), este sábado 11 y domingo 12 de enero desde las 9am hasta la 1pm.

De esta manera, a través de sus unidades móviles, la Liga Contra el Cáncer de realizará despistajes gratuitos a los bañistas que asistan a la playa, con el apoyo de los voluntarios que entregarán sachet de bloqueadores solares a los bañistas, se realizarán charlas educativas sobre alimentación y cuidado de la piel durante el verano y harán entrega de material informativo para prevenir el cáncer de piel.

Así mismo, las personas que no asistan a playa Los Yuyos, podrán realizarse en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, ubicados en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo despistajes de cáncer de piel, además de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides por una donación de S/. 35.00, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje gratuito en las zonas más expuestas a la radiación UV. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Para mayor información pueden visitar la página web: www.ligacancer.org.pe