Madre abre ataúd de su hijo muerto por COVID-19 y queda en shock: "Estaba esposado y torturado"

En medio de la crisis que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, un insólito hecho ocurrió en El Salvador, luego que autoridades sanitarias dieran a conocer la muerte de un joven a causa del virus.

Los especialistas que trataron al fallecido identificado como Luis Iván Mejía, le indicaron a la familia enterrar rápidamente a la víctima, debido al fuerte riesgo de contraer un contagio. Fue la hermana de Luis quien contó la tristeza que sintió al no poder velar su cuerpo: “Cuando yo llegué al hospital a reclamarlo, dos empleados de Medicina Legal me dijeron que no podíamos abrir el ataúd o hacerle un funeral, que lo mejor era enterrarlo de prisa porque había muerto por el coronavirus y nos podíamos contagiar”, reveló.

¡De terror!

Sin embargo, un amigo cercano decidió arriesgarse a abrir el ataúd para constatar el cuerpo del joven, pero el hallazgo dejó en shock a todos: “Al abrir el ataúd encontramos una imagen que no esperábamos. Luis estaba con golpes en su cara y de sus ojos salía aguasangre, al igual que de sus oídos. Además, tenía su dentadura salida, como si hubieran intentado sacársela. También estaba esposado de manos. Hay algo muy extraño en este caso. No entiendo la razón por la que las autoridades indicaron que no lo veláramos o destapáramos la caja fúnebre. ¿Qué están ocultando?”, expresó indignada la familia.

