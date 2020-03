Madre despistada iba a dejar a sus hijos al colegio pero los olvidó en casa

Muchas madres tienen la tarea diaria de llevar personalmente a sus hijos al colegio. Puede parecer un trabajo fácil, pero no lo es del todo. Es que la mayoría de ellas además debe estar atenta a otras actividades, lo que puede llevar a cometer algunos errores.

Le sucedió a una madre que debía llevar a sus pequeños hijos a la escuela, pero en un despiste, los dejó en la casa. Ella solo se dio cuenta cuando iba en el automóvil camino al colegio, por lo que decidió grabar su reacción.

She rlly drove her kids to school but her kids weren?t in the car ??????????? i can?t stop laughing ???????? pic.twitter.com/cgOgJuTajR

