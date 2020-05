Magdalena del Mar: Colocan mascarillas a estatuas y monumentos para concientizar sobre COVID-19

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de seguir las medidas de prevención para combatir el coronavirus, la Municipalidad de Magdalena del Mar decidió colocar mascarillas a las principales estatuas y monumentos ubicados en el distrito.

"La batalla contra el enemigo invisible es diaria, es ardua y es también un compromiso de cada uno. Los detalles para llevar un mensaje que promueva la responsabilidad de los cuidados y las restricciones las encontramos también en nuestras calles. Juntos saldremos adelante", informaron en Facebook.

Como se sabe, el uso de mascarillas para circular por las vías de uso público es obligatorio y es sancionado con S/ 344.00. Cabe señalar que este tipo de protección no es suficiente si las personas no respetan el distancimiento social y, al llegar a casa, las personas no se lavan las manos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO