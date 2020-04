Martín Vizcarra: Clases escolares presenciales se prorrogan indefinidamente

Las clases presenciales no empezarán a inicios de mayo tal como estaba previsto, así lo anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció que las clases virtuales se prorrogarán de forma indefinida.

VEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra se pronuncia sobre muerte de excongresista Glider Ushñahua por coronavirus

“Tenemos todavía que prorrogar sin una fecha definida el inicio de las actividades educativas presenciales. Se planteó que inicien en la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto. (…) No los pondremos en riesgo de contagio por un tiempo que no podemos ahora definir”, declaró Martín Vizcarra.

Asimismo, informó que se repartirán tablets para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria en zonas rurales y alumnos en situación de pobreza en zonas urbanas. “Son más de 840 mil tablets que estamos adquiriendo con internet incluido para que en el sitio más alejado los alumnos puedan tener acceso al mismo contenido que los alumnos de la ciudad”, señaló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO