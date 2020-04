Martín Vizcarra critica colas en Piura para comprar cerveza: "Parecía un sábado de fiesta"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, criticó duramente la formación de colas en Piura para comprar cerveza. Como se recuerda, este último sábado, se difundieron en redes sociales varios videos de familias haciendo largas colas con cajas de cerveza para comprar dicho producto en una tienda ubicada en el distrito de Castilla.

“Ayer me llegó el video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requerida para evitar el contagio, pero era para comprar cerveza, personas con varias cajas en cola para comprar cerveza cuando estamos en pleno estado de emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Entonces decimos, ¿existen familias que todavía no tiene real consciencia de la magnitud del problema que tenemos como país?”, declaró el presidente Martín Vizcarra.

Asimismo, el jefe de Estado señaló que “va a llegar un momento en que se va a tener que suspender el estado de emergencia, pero lo que no se puede suspender es nuestro comportamiento responsable. “Parecía que era un sábado de fiesta, por lo menos en esa urbanización. ¿No hay todavía la consciencia real de la magnitud del problema? Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que debemos cambiar”, agregó.

