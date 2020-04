Martín Vizcarra se pronuncia sobre muerte de excongresista Glider Ushñahua por coronavirus

El presidente Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa para hacer un balance del avance del coronavirus en el territorio nacional. Durante la rueda de prensa, el jefe de Estado se pronunció sobre la muerte del congresista Glider Ushñahua, quien falleció con coronavirus tras presentar problemas respiratorios y dar negativo en una prueba rápida.

“A nosotros también nos molesta cuando vemos esos casos. En este caso era una persona conocida porque era excongresista, pero también nos molesta cuando no podemos atender en el momento oportuno a personas que no son conocidas y generan el mismo dolor en su familia. El esfuerzo por eso es día a día. Día a día vemos qué más podemos hacer y no escatimamos esfuerzos”, declaró Martín Vizcarra.

Asimismo, agregó: “No nos quedamos de brazos cruzados a pesar de esos casos que se han visto que generan la molestia y el rechazo de nosotros también. Tenemos que seguir trabajando para corregirlo. Ese es el reto. (…) Esas muertes nos llaman a redoblar nuestros esfuerzos para como Estado hacer lo posible para mejorar la respuesta y tratar que ha futuro sean las menos posible”.

