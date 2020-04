Marvel da acceso gratuito a 12 de sus comics más populares durante la cuarentena

Uniéndose al grupo de empresas que colaboran a que las personas se mantengan en su casa durante la cuarentena en el mundo por el coronavirus, Marvel decidió dar un libre acceso a una colección de sus comics más renombrados.

A través de su servicio de suscripción digital de comics, Marvel Unlimited, ha abierto el cofre para muchos de sus fans y coleccionistas de historietas, donde se podrán encontrar una lista de títulos como: The Avengers, Spider-Man, Black Widow, Capitán América, X-Men, entre otros. Claro está que este acceso es solo por tiempo limitado y solo podrás descargarlos hasta el próximo 4 de mayo.

¿Cómo acceder a las historietas gratuitas?

Desde un teléfono celular o tablet debes descargar la app Marvel Unlimited en App Store o Google Play, y elegir la opción “Free Comics”, cabe resaltar que no requerirá ingresar datos de tarjetas ni otra información en particular.

A continuación, te nombramos los 12 títulos que estarán disponibles:

Avengers vs. X-Men, Civil War, Amazing Spider-Man: Red Goblin, Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1, Thanos Wins by Donny Cates, X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga, Avengers: Kree/Skrull War, Avengers by Jason Aaron Vol. 1: The Final Host, Fantastic Four Vol. 1: Fourever, Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'S Most Wanted, Captain America: Winter Soldier Ultimate, Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More.

ACTUALIDAD

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO