"Me arrastraron, escupieron y casi me arrancan un dedo": El llanto de una enfermera señalada de tener COVID-19

¡Indignante! Dada la gravedad de la pandemia COVID-19 en el mundo, muchas personas se encuentran atemorizadas de contraerlo. Es así como un hecho repudiable ocurrió en México, luego que una indefensa enfermera tratara con pacientes infectados y sus vecinos la agredieran por ello.

“Llegué y me gritaron infectada porque aseguran que yo llevé la enfermedad hasta la puerta de sus casas. Me golpearon, me patearon, me escupieron en la cara hasta el cansancio”, relató la enfermera, Francia López. Además, contó que en algún momento intentó defenderse, pero lamentablemente los agresores empezaron a morderla sin piedad, esto hizo que ella decida dejarse.

Orgullosa de su trabajo

Asimismo, la valiente enfermera mostró su preocupación por la falta de información de las personas sobre el contagio de dicho virus, asegurando que nunca tuvo ningún contacto ni acercamiento con los agresores. Por otro lado, dijo sentirse feliz de pertenecer al centro de salud: “Estoy orgullosa de mi uniforme porque de eso vivo” , exclamó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO