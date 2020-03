Médico chino fallece luego de trabajar 35 días sin parar durante el brote de coronavirus

Dong Tian, anestesista chino de 29 años, falleció en un hospital de Hubei el 21 de marzo, después haber estado ingresado en la UCI durante 19 días. El médico sufrió un derrame cerebral tras haber estado trabajando sin descanso durante más de un mes, antes de ser hospitalizado el 3 de marzo.

El médico estaba cuidando a su padre que estaba enfermo, pero se ofreció para trabajar cuando el virus se extendió por su ciudad.

Estuvo trabajando 35 días consecutivos hasta que tuvo un descanso el 29 de febrero. Fue puesto en cuarentena según los protocolos de salubridad de ese país, pero sufrió de fuertes dolores de cabeza hasta que perdió el habla.

El anestesista fue trasladado a urgencias y el 21 de marzo el Hospital Popular de Zhijiang, donde trabajaba Dong, anunció su fallecimiento. Murió una semana antes de cumplir los 30 años.

"Usó su vida para expresar su benevolencia y amor como médico", dijo la universidad donde estudió. "Sacrificó su juventud y pasión por su carrera médica".



