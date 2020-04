Médicos venezolanos contratados para combatir el COVID-19 se pronuncian: "No todos somos malos"

Luego que muchos venezolanos inmigrantes en el Perú sean rechazados por la población debido al aumento de la delincuencia, hoy, en que el mortal coronavirus ataca la salud de todos, son ellos quienes se suman al equipo de EsSalud para atender a pacientes diagnosticados en las diversas unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de Cuidados Intermedios de hospitales de Lima y Callao.

Extranjeros agradecen oportunidad

Alrededor de 30 doctores; internistas, emergencistas, pediatras, enfermeras y especialistas en medicina general, tomaron la palabra para agradecer el trabajo brindado: José Antonio Labarca, cirujano de 30 años, dijo sentirse bendecido por la oportunidad de servir a una población vulnerable. “Tenemos la obligación porque hicimos un juramento hipocrático”, dijo emocionado.

Por otro lado, un joven médico no dudó en revelar que no fue nada fácil salir adelante y obtener la colegiatura para trabajar en su área: “Hay más de 4000 médicos que están ejerciendo en áreas privadas o sin trabajo. Hasta ahora no se nos había dado la oportunidad de servir en el estado”, agregó.

Asimismo, Daibet Nadal, quien también fue contratada por el gobierno, se defendió de críticas y salió adelante para defender a sus compatriotas: “Estamos aquí para ayudar. Quisiera que no nos juzguen a todos igual, en todas partes hay gente buena y mala. Somos excelentes profesionales que estamos dispuestos a enfrentarnos a este virus”, confirmó.

