Mercados de China siguen vendiendo murciélagos para comer en sus locales

China ha vuelto a la vida normal después de dos meses de confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus. Y lo ha hecho recuperando todas sus costumbres y aparentemente parece que nada ha cambiado.

Tras todo el tiempo en cuarentena, algunos mercados chinos en los que se venden animales vivos como perros y gatos hacinados en jaulas oxidadas, otros animales más exóticos como murciélagos o escorpiones, han vuelto a venderlos pese a que los expertos aseguran que alguno de estos fue la causa del brote inicial de coronavirus.

Los murciélagos creen los expertos junto a escorpiones y otras especies que fueron el tipo de carne que causó el brote inicial que se produjo en Wuhan. Sin embargo, lejos de controlar la venta de estos animales, pese a que en febrero China declaró una prohibición inmediata e "integral" del comercio y consumo de animales salvajes, algunos mercados no han respetado esta medida, así lo informa el Daily Mail.

El medio británico lo comprobó en un mercado de Guilin, al suroeste de China, que vio cómo miles de clientes acudían en masa a estos mercados donde se vendía este tipo de carnes, que se apilaban en jaulas de diferentes especies una encima de la otra.

Como se sabe, Wuhan es la única urbe china que todavía sigue en cuarentena, sin embargo este viernes se empezaron a levantar algunas restricciones y se permitió el funcionamiento de trenes de alta velocidad.

