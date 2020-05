"No soy una usurpadora": Mercedes Aráoz asegura no guardarle resentimiento a Martín Vizcarra

"Yo no guardo ningún resentimiento al presidente de la República, ni a ninguna persona", declaró la aún vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, a CNN. La excongresista reveló que no habla con el presidente Martín Vizcarra desde de octubre de 2019 y que se encuentra a la espera de la decisión del Congreso de la República respecto a la carta de renuncia que presentó el año pasado.

"No soy una usurpadora, yo estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional], una posición bastante dudosa de revalidarla", declaró Mercedes Aráoz.

Asimismo, la vicepresidenta de la República agregó: "Yo no usurpaba, el Congreso decidió darle una suspensión a él y a mí me tocaba seguir el mandato constitucional, como él lo hizo cuando fue el caso del presidente Kuczynski. No es que yo decidiera hacer algo de mala fe o buscara que cayera el presidente. Yo siempre estuve opuesta a la vacancia y a cualquier forma de cierre del Congreso".

Mercedes Aráoz sobre COVID-19

Por otro lado, sobre la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus, afirmó: "Creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones, dentro de lo que cabe las posibilidades, para lograr menguar el año que le está haciendo la pandemia. El Perú necesita la unidad en este momento y no los odios ni rencores. Yo no represento a ningún partido, hablo a título personal […] Yo deseo de todo corazón que al señor Vizcarra le vaya bien en esta gestión porque es por el bien de mi patria".

