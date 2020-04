Mercedes, la niña de 11 años que dio nombre a un imperio automovilístico

No son pocas las empresas en el mundo que han adoptado nombres de personas para denominar a sus productos. Un caso emblemático en la industria automotriz es el de la firma alemana Mercedes Benz, que desde 2016 está considerada como la marca de lujo más valiosa del mundo en su sector.

La compañía, que ya cumple 120 años de historia, se mantiene como la única marca del sector con nombre de mujer. ¿Pero quién fue Mercedes? ¿Y cómo es que siendo una niña de 11 años dio nombre a una marca de automóviles conocida mundialmente?

Mercedes en realidad no llevaba el apellido Benz, y no era la esposa ni la hija del propietario de la fábrica de vehículos. Ni siquiera era familiar. Su nombre era Mercedes Adrienne Manuela Ramona Jelinek. Su padre, Emil Jelinek, fue un empresario austríaco que comerciaba con automóviles Daimler y los inscribía en carreras de coches. En una de esas pruebas celebrada en Niza en 1901 causó sensación un vehículo bautizado con el melódico nombre español, el Mercedes 35 PS.

Se le considera el primer prototipo del automóvil moderno, ya que contaba con una avanzada tecnología que le permitió ganar varias carreras de forma holgada. A ello unía un diseño extraordinariamente elegante y una avanzada arquitectura de vehículo que desde muy pronto se convirtió en un ejemplo a seguir para la industria. "Hemos entrado en la era Mercedes", declaró convencido Paul Meyan, secretario general del Automóvil Club de Francia coincidiendo con el inicio del siglo XX.

On April 2nd, 1900 Emil Jellinek ordered his first cars named ?Mercedes? at Daimler. This was the first appearance of our brand and was originally the name of his daughter. Here is our 2019 Vision Simplex with his early predecessor from 1902.#MBclassic #MercedesBenz #mercedes pic.twitter.com/UF35tGIVou

? Mercedes-Benz Museum (@MB_Museum) April 2, 2020