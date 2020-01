Millonario japonés busca novia para que lo acompañe a la Luna

Yusaku Maezawa es un magnate japonés que hace un tiempo se hizo conocido por ser la primera persona que volará en un viaje privado a la Luna, en el cohete de Space X, compañía de Elon Musk.

Ahora el millonario de 44 años está haciendo noticia por estar buscando una novia para que lo acompañe en esta alucinante travesía que está programado para 2023.

"A medida que los sentimientos de soledad y vacío comienzan a surgir lentamente en mí, hay una cosa en la que pienso: seguir amando a una mujer", señala.

Why not be the ?first woman? to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

