Minedu: ''Colegios privados no pueden cobrar por servicios que no estén prestando''

Ante el reclamo de varios padres de familia, el Ministerio de Educación se pronunció a través de un comunicado.

El Minedu indicó que los colegios privados no pueden cobrar por servicios que no estén prestando y las escuelas que no presenten sus planes de recuperación o no cumplan con lo establecido serán sancionadas.

