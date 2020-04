Ministerio de Producción: Restaurantes reanudarían operaciones con delivery y recojo en tienda

La ministra de la Producción, Rocio Barrios, señaló que se está evaluando que los restaurantes formales con servicio propio de delivery o recojo en tienda puedan operar. Asimismo, aclaró que no estarán permitidos los deliverys por aplicaciones.

De acuerdo a Rocío Barrios, las aplicaciones de delivery para comida no funcionarán en la primera etapa de reactivación porque no garantizan protocolos sanitarios. A la fecha existen 220,000 restaurantes, de los cuales 20% son formales y 80% informales.

"Glovo y Rappi no podrán. Hay restricciones que debemos tener y esas son modalidades que no tienen regulación, no garantizan los protocolos (de salud) porque aquí no hay una institución. Eso no quiere decir que no podrán operar más adelante. (...) Lo mínimo que hay que pedir es el seguro de vida, porque los trabajadores merecen estar protegidos, debemos asumir responsabilidad, debemos formalizarnos", declaró la ministra de Salud en RPP.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO