Ministra de Cultura pone su cargo a disposición tras escándalo por caso Richard Swing

La ministra de Cultura, Sonia Guillén uso su cargo a disposición tras las contínuas críticas a su gestión y la polémica contratación de Richard Swing. En una reciente entrevista, se reconoció como la "responsable política", pero no "administrativa".

"No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. (...) Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascedente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas", declaró Sonia Guillén a La República.

Asimismo, recalcó la necesidad de una investigación. "Todo este tipo de problemas del cual soy responsable políticamente, no administrativamente, nos ponen en la situación de cómo reaccionar frente a la indignación de la comunidad. Una indignación que una misma siente. De cómo un contrato con estas características... tan inoportuno y que tiene que ser investigado", agregó.

Richard Swing y el Ministerio de Cultura

No osbtante, aclaró que no sabía de la cuestionada contratación. "No sabía porque no estoy al tanto de todos los contratos que se hacen en el Ministerio de Cultura (Mincu). No me tienen que informar pero cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos", señaló Sonia Guillén.

