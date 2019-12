MML realizó operativo contra licores adulterados

La municipalidad de Lima han realizado un operativo en diferentes galerías de mesa redonda donde se identificó la comercialización de licores adulterados.

Los mismos no era aptos para el consumo humano y no contaban con registro sanitario. Se incautaron cervezas, vodka, vinos, piscos y otros productos que no contaban permiso para su venta.

