Modelo murió al caer por un acantilado mientras se hacía una selfie

La modelo e influencer Madalyn Davis, de 21 años, murió tras caer por un acantilado de 30 metros de altura mientras intentaba hacerse una selfie sentada al borde de un precipicio en Sydney, Australia.

Hace un año que la británica vivía en la capital de Gales de Sur, donde había decidido iniciar una nueva vida, lo que la estaba ayudando en su trabajo como modelo de Instagram.

La madrugada del pasado domingo, después de estar en una fiesta, ella y sus amigos decidieron ir a los acantilados de Diamond Bay, un lugar muy famoso de la zona, para ver el amanecer y hacer fotografías y selfies. Fue mientras se hacía una foto a sí misma que la joven cayó por el acantilado, recoge 20 Minutos.

Madalyn Davis, 21, dies after falling from a cliff in Australia

Madalyn Davis traveled to Australia at the end of last year and planned to start a new life there before she died Sunday morning, she would have fallen into the water when she tried to take a picture. pic.twitter.com/vTAuFPmcqT

? Moises Lopez (@chapoisat) January 13, 2020