El caso de la modelo que continúa dando positivo de COVID-19 luego de dos meses

Por lo menos curioso es el caso de una modelo italiana que continua dando positivo de COVID-19, a pesar de que ya han pasado dos meses desde la primera vez que le realizaron el test.

Se trata de Bianca Dobroiu, una italiana de 22 años que en el mes de febrero comenzó a presentar síntomas propios del coronavirus, por lo que fue internada en el Hospital Sant Orsola en Bolonia, Italia. Tras realizarle el test se confirmó que estaba infectada.

En marzo fue dada de alta al presentar una significativa mejoría y por no ser un caso grave de COVID-19. Sin embargo, a pesar de no presentar síntomas, la joven sigue dando positivo en los exámenes que le han realizado posteriormente.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bianca Dobroiu (@dobroiubianca) el 26 de Abr de 2020 a las 6:19 PDT

"No es normal todo esto, y aún más si yo desde el 10 de marzo ya no tengo síntomas. Físicamente es como si no tuviera nada, cero absoluto. Claramente estoy débil a veces, pero después de dos meses encerrada en la habitación creo que también es normal", dijo la modelo.

Dobroiu señaló que hasta el momento se ha hecho seis test para saber si ya está completamente sana, pero cuatro pruebas han dado positivo. "La paciente está bien, pero las pruebas siguen dando resultados positivos. Estamos estudiando su caso cuidadosamente", dijo Luciano Attard, experto de infecciones del hospital a Newsweek.

Según Attard nadie más en Italia ha dado positivo por tanto tiempo, los resultados positivos no duran más de cuatro semanas, por lo que el caso de la joven seguramente será materia de estudio.

"Trato de moverme un poco, pero estoy constantemente encerrada en la habitación, no salgo mucho para no tener mucho contacto con ella. Es duro", agregó Dobroiu.

Foto: Instagram

espectaculos

favendano

finde-el-caso-de-la-modelo-que-continua-dando-positivo-de-covid-19-luego-de-dos-meses

nedmedia