¡Con mucha violencia! Una mujer es detenida por usar bikini en Maldivas

Una ciudadana británica sufrió una violenta intervención policial por llevar puesto un bikini en la isla de Maafushim en Maldivas, país ubicado en el Oceáno Índico.

En las imágenes, las cuales se viralizaron en las redes sociales, se aprecia a tres agentes intentando colocarle las esposas a la mujer, mientras que un cuarto oficial busca cubrirla con una toalla. Ante esto, la turista gritaba: “¡Me están atacando sexualmente!”.

A raíz de la difusión del video, el comisario del Servicio Policial de la isla, Mohamed Hameed, hizo público un comunicado en el que pide disculpas por el incidente, alegando que los agentes no manejaron bien la situación, y recordó a los miles de turistas que visitan la isla, donde predomina la religión islámica, que “deben tener en cuenta las sensibilidades locales cuando visitan las islas habitadas”.

Al final se conoció que la mujer fue liberada el mismo día sin que se levantaran cargos en su contra.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm