Mujer amenaza con un martillo a una pareja de latinos: "Malditos mexicanos, regresen a su país"

Una pareja proveniente de Ecuador y residente en Estado Unidos fue víctima de un ataque racista por parte de una sexagenaria identificada como Constance Lynn Bono.

Arturo Cordovez, un empresario ecuatoriano, y su esposa Lía Franco, de la misma nacionalidad, decidieron trasladarse durante el fin de semana a Houston, Texas, con el fin de distraerse de la rutina. En medio del camino, la pareja fue en busca de un restaurant y fue en ese momento que fueron víctimas de las amenazas y agresiones verbales de Lynn Bono.

“Ella (la agresora) paró atrás mío, eso fue por unos 10 minutos que me perseguía y luego en un momento me mostró un martillo. Mientras yo la veía por el retrovisor ella me amenazaba con un martillo. Nos empieza a gritar y yo le contesté. Y ni bien escuchó el acento nos dijo: ‘malditos mexicanos, regresen a su maldito país’”, declaró Cordovez a la cadena Univisión.

En ese instante, Lía Franco llamó al 911 por temor a que la mujer tenga un arma de fuego y pueda hacerles daño. Minutos después, la mujer de 61 años fue arrestada por los agentes policiales y enfrenta cargos de agresión con un arma mortal, y podría pasar hasta 20 años en la cárcel.



