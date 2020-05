Mujer huyó de su casa creyendo que tenía Covid-19 ¡Y ahora lleva 2 meses desaparecida!

Talina Galloway dejó una misteriosa publicación en su muro de Facebook, el pasado 7 de abril. En dicho mensaje, la mujer informó a sus familiares y amigos que iba a dejar su domicilio en Wagoner, Oklahoma (Estados Unidos), para pasar una semana en uno de sus rincones favoritos del mundo.

La mujer de 53 años estaba convencida de que había contraído el Covid-19 y no quería trasladarse a ningún hospital por miedo a terminar siendo intubada.

“Hola a todos, estoy en el día 9 de este virus y estoy bastante segura de que ha alcanzado mis pulmones. Aquellos que me conocen bien saben que tengo una orden de “no reanimar” en mi directiva sanitaria, y no voy a dejar que nadie me intube. Así que he hecho arreglos para pasar algún tiempo sola en uno de mis escondites favoritos y he reservado por el resto de esta semana. No me sentía bien para conducir, así que reservé un servicio de taxi. ¡Ya estoy casi allí!”, se lee en la publicación.

Sin embargo, a la fecha, han trascurrido 2 meses y nadie tiene información sobre ella. “Estamos realmente preocupados”, declaró su sobrina Chantel Jones al medio Dateline. Además, días después del inquietante mensaje, Marty Angus, amiga de Talina, denunció su desaparición en la Oficina del Sheriff del Condado de Wagoner.

