Mujer obligó a un burro a 'beber' cerveza por la nariz como premio por ganar una carrera

Sin lugar a dudas, se trata de un caso de maltrato animal. Este ha generado indignación en los usuarios de las redes sociales que han sido testigo de las imágenes, donde se ve a una mujer que obliga a un burro a "beber" cerveza por la nariz.

El hecho sucedió en el Festival del Mango, en Colombia, donde la protagonista del maltrato quiso "premiar" al animal por ganar una carrera. La mujer quiso darle de beber cerveza al burro, y como este se negó, le introdujo el botellín en la nariz.

La secuencia fue difundida por un usuario en Facebook, quien hizo un llamado a diferentes autoridades y a los animalistas para terminar con este tipo de eventos. "Convirtieron un reinado que debe resaltar la riqueza agrícola, la belleza, la industria y la integración de los campesinos, en un infierno para nuestros hermanos animales", escribió.

Posteriormente, la autora del hecho entregó su explicación: "Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera que yo lo consiento", dijo María Luisa a la emisora local Radio Guía. Además aprovechó de pedir perdón y aseguró que su intención no era "causarle daño" al animal.

Foto: Captura de video.

