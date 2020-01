Mujer se venga de su esposo por infiel poniéndole una tuerca en el lugar menos pensado

De no creer. Un hombre en Ucrania tuvo que ser hospitalizada luego de que su esposa le colocara una tuerca de metal en su miembro viril con el fin de castigarlo por ser infiel. El sujeto no identificado trató de quitársela solo, pero no tuvo éxito; así que tuvo que llamar una ambulancia.

El afectado, de 40 años, despertó una mañana con un fuerte dolor en el área de la ingle y se dio una gran sorpresa al encontrar una tuerca en su zona íntima. Según ‘Daily Mail’, su esposa habría aprovechado mientras profundamente para colocarle el objeto de metal.

¿Cómo fue el rescate?

Los médicos de la ciudad de Zaporizhia, en el sur de Ucrani, tuvieron que recurrir a los servicios del equipo especial de rescate ya que no tenían las herramientas necesarias para extraer la tuerca. Ellos usaron una sierra circular para cortar la tuerca, aunque retiarla no fue fácil porque producía chispas.

“Recibimos una llamada de los médicos para que quitáramos la tuerca. Utilizamos equipos especiales para hacer el trabajo. El hombre estaba acostado en la mesa de operaciones quirúrgica bajo anestesia mientras estábamos cortando el objeto”, dijo Oleksandr Brienko, el comandante del equipo de rescate.

