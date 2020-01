Mujer soportó 11 años de sumisión por amor al padre de sus hijos

Esta noche en Andrea conocemos la historia de Kelly quien asegura que por amor al padre de sus hijos, ha soportado malos tratos.

Dice que su suegra nunca ha aceptado su relación. "Mi suegra me decía que si yo me arreglaba era para que otros hombres me miraran", dijo.

