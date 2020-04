Mujer viola cuarentena y muerde y arroja gas pimienta a tres policías para no ser detenida

Una mujer agredió a tres policías para evitar ser detenida por violar la cuarentena. El hecho ocurrió en Buenos Aires, Argentina, cuando los policías increparon a la mujer por circular en la vía pública sin mascarilla ni protección facial.

En un video registrado por uno de los agentes se puede ver cómo este le pide a la mujer que se detenga, pero esta no hace caso al llamado del policía. Tras seguirla por varios metros, el oficial se para delante de la mujer para hacer que se detenga.

Al ser increpada, la mujer asegura que el decreto dictaminado por el gobierno no está por encima de la constitución. Luego, saca el gas pimienta de su bolsillo y rocía a los policías. Según fuentes policiales, la mujer también mordió y arañó a otros dos efectivos mientras era detenida, recoge Infobae.

