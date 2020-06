''Nada me va a derrumbar'': Jossmery Toledo se manifiesta tras denunciar a expareja

Jossmery Toledo se pronunció luego de haber denunciado a una ex pareja con quien convivía de haber filtrado fotos y videos íntimos de ella.

VEA TAMBIÉN: Esto dice la denuncia que Jossmery Toledo presentó contra su expareja

"Siempre me van a ver con esta sonrisa que siempre me ha caracterizado. Nada me va a derrumbar", dijo.

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO