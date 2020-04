Niña asegura que habló con Dios y alerta al mundo: "Me dijo que nadie salga de casa este 21 de abril"

¡Impresionante! Un hecho que nadie se esperaba y que usualmente no creen, se dio en la región de San Martín, luego que una niña alertara a todos de no salir de casa este martes 21 de abril, asegurando que vendrá una enfermedad peor que la pandemia coronavirus, que acabará con la humanidad, según lo conversado con Dios.

Esta noticia impactante se dio a conocer a través una emisora de radio, quien brindó espacio a la menor para poder contar su experiencia, en donde contó que Dios le dio la autorización de compartirlo para que los que crean en él puedan salvarse.

Avisa posible juicio final

“El martes 21 va haber esa enfermedad. Dios me dijo que no salgan de sus casas, y yo le dije si tenía permiso de hablar a mis familiares y al mundo, entonces me dijo que si puedo, pero si ellos no quieren escuchar, entonces ellos verán. Asimismo, los que no hacen caso, esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera. Los que estén afuera no se van a infectar, de inmediato van a morir”, explicó a detalle la pequeña.

