¡De terror! Niña es captada caminando por el borde de un edificio

Escalofríos ha provocado un video en el que se ve a una niña caminando por el borde de un edificio en la zona de Playa Paraíso, Tenerife (España).

Las imágenes fueron registradas el fin de semana pasado por un turista que se encontraba en el edificio aledaño y que no podía creer lo que veían sus ojos.

Según se aprecia en el video, la pequeña (de unos cuatro años de edad) sale por una ventana y camina por una cornisa del inmueble para llegar hasta un balcón. Pero no contenta con eso, la menor vuelve a salir de la terraza para caminar de regreso y entrar por la ventana que había salido originalmente.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ