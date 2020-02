"Denme una oportunidad": niña es arrestada por la Policía tras un altercado en la escuela

Un confuso y violento incidente ocurrió en la ciudad de Orlando, Florida (EE.UU.), luego que una niña de seis años fuera arrestada por la Policía tras un altercado en su escuela.

Los oficiales llegaron a la escuela Lucious & Emma Nixon Academy luego que la menor tuviera un altercado y golpeara y pateara a personal de la institución educativa.

"Kaia se volvió agresiva golpeándome con las manos en el área del pecho y el vientre", escribió el subdirector de la escuela en el comunicado. "La contuve sosteniéndole los antebrazos".

"No quiero ir a la patrulla" y "Por favor, por favor, déjame ir", son algunas de las frases que se le escucha decir a la niña mientras es esposada y llevada a la patrulla.

El incidente ocurrió en septiembre pasado, pero las imágenes, que corresponde a la cámara portátil de uno de los policías, fueron difundidas esta semana por la familia de la menor para exponer lo ocurrido con su hija. Meralyn Kirkland, la abuela de la niña señaló que la reacción de su nieta se debe a que tiene trastornos del sueño.

"¿Cómo que no quieres? Tienes que hacerlo", se le escucha decir a uno de los oficiales ante la negativa de la menor a ser arrestada. "¡Por favor, por favor, denme una segunda oportunidad!", responde la pequeña.

El jefe de la Policía de la ciudad, Orlando Rolon, señaló que Dennis Turner, el oficial que realizó la detención, fue relegado de sus funciones tras no acatar las reglas al detener a un menor de 12 años sin contar con la aprobación de un supervisor.

La menor fue liberada mientras que Aramis Ayala, la fiscal estatal, señaló que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados.

