Niña que venció el coronavirus ahora pelea por su vida contra la enfermedad de Kawasaki

Piers Roberts, padre de Scarlett, cuenta que su hija que ya venció el coronavirus de forma leve, ahora está en cuidados intensivos con la enfermedad conocida como Kawasaki. Esto ocurre en Yorkshire, Inglaterra.

Roberts dijo que a su hija se le ha dado solo un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir a la enfermedad, que se cree que es una reacción al coronavirus.

Dijo que Scarlett, quien aparentemente contrajo covid-19 en la escuela antes de un cierre de emergencia, estaba "en forma y bien" seis semanas antes de que sufriera un fallo multiorgánico.

La tía abuela de Roberts, June, también compartió la imagen de la niña de 5 años conectado a un ventilador.

“Ahora está en la UCI con una respuesta inflamatoria de Kawasaki. Está apagada del ventilador pero ha desarrollado problemas cardíacos ”, agregó.

El padre de Scarlett, un maestro, también dijo que estaba "horrorizado" por los planes de reabrir las escuelas el 1 de junio.

“Quiero volver a la enseñanza cara a cara. Sin embargo, no quiero que mi hija sea un experimento. La tortura es real ”, dijo, según un medio local británico.



This is my 5 yrs old great niece. She was fit & healthy until a mild bout of Covid19 5wks ago from which she appeared to recover.

She is now in ICU with a Kawasaki inflammatory response.

She is off the ventilator but has developed heart problems.1/#Marr #Ridge#COVID19 pic.twitter.com/AG9b7k4Sgn