¡Lamentable! Niño con enanismo prefiere morir que seguir siendo víctima de bullying

Una terrible escena descubrió la mamá de un niño de 9 años cuando fue a buscarlo al colegio en Australia y ver que sus compañeros lo acariciaban como su fuera un perrito, y al preguntarle por lo que acababa de ver, el niño rompió en llanto y reveló que era víctima de bullying y que su deseo era morirse.

"Me quiero morir", "Me quiero morir", "Me quiero morir", repite una y otra vez el menor mientras llora desconsoladamente en un video grabado por su madre, quien optó por registrar esta situación para compartirla en las redes con el fin de mostrar las consecuencias del bullying y generar conciencia a otros padres para que eduquen a sus hijos sobre las discapacidades.

"Acabo de ir a buscar a mi hijo en la escuela, ví cómo sus compañeros lo acariciaban como si fuese un cachorro. Le daban palmaditas en la cabeza y hacian comentarios sobre su estatura", relató la madre del menor que padece acondrosplastia.

"Se notaba que estaba muy incómodo, se estaba desmoronando. Fue desgarrador verlo así, me hizo sentir impotente. Siento que estoy fallando como madre y el sistema educativo también está fallando. Deben enseñar a los alumnos sobre las discapacidades, eso resolvería muchos problemas", expresó la mujer.

Se conoció que otra de las decisiones que llevó a la mujer a grabar a su hijo, además de que se haga algo al respecto, fue que tuvo conocimiento de que él ya había intentado suicidarse a los seis años cuando falleció su abuelo.

Tras viralizarse el video, rápidamente se dieron comentarios de solidaridad y apoyo al menor con enanismo que sufrió tantos episodios de bullying por parte de otros estudiantes.