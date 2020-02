Niño encuentra a sus padres teniendo relaciones sexuales ¡Y termina de la peor manera!

La reacción de un niño se volvió viral en redes sociales, luego de que descubriera a sus padres teniendo relaciones sexuales. Ante el asombro, el menor no podía dejar de llorar y así fue cómo se lo comunicó a su hermana.

En las imágenes, que fueron grabadas por su hermana en el interior de un vehículo, se ve al menor contándole todo lo sucedido, mientras estaba llorando y gritando: “Tres veces, fueron tres veces”, después de que contase lo que acababa de ver.

“Mi hermano escuchó a mis padres teniendo relaciones sexuales, y tuvo un colapso mientras me lo contaba”, publicaba su hermana en su cuenta de Twitter. El video se ha compartido más de 116.000 veces y más de 511.000 “me gusta”, con gente que se siente más que identificada con el pequeño. Eso sí, a pesar del dramatismo de la situación, la joven asegura que el niño está bien.

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS

Luego, para calmarlo, esta lo llevó a cenar a una hamburguesería y publicó, también en su cuenta de Twitter, unas fotografías del niño a punto de comer. La hermana asegura en el tuit que "las hamburguesas vegetarianas son una buena terapia”.

for the record took my lil drama king out for dinner n gave him the talk lmao hes all good. apparently plant based burgers are a good alternative for therapy pic.twitter.com/fmAVOqzjb8