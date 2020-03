Niño deja a su perro en albergue junto a un conmovedor mensaje

El ‘Alberque Pergatuzoo’, ubicado en la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales la fotografía de una tierna carta en una cesta y junto a ella, un lindo cachorro llamado Simón.

VEA TAMBIÉN: Perro ve que su amo ocupo su cama y mira cómo reacciona

El albergue hizo pública esta carta, no para dar a adoptar al pequeño can, sino para encontrar a su dueño. Con el alcance de las redes sociales, esperan lograr su objetivo.

En la carta se lee lo siguiente: “Te dejo a Simón, es mi perro. No quiero que mi papá le pegue: llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”

También agregó “No se lo lleven. Cuando crezca vengo por Simón”. Y es por esta línea que el albergue buscó hacer viral el caso para encontrarlo. Usuarios de Facebook, red donde fue publicada esta información, fueron conmovidos por las palabras del niño en la carta.