Niños cortan el cable de internet de su profesora para no recibir más tarea ¡Y se hacen viral!

Debido a las estrictas medidas que tomó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, diversos niños toman sus clases virtuales desde sus casas. Sin embargo, dos escolares decidieron hacer una travesura para evitar recibir tareas por parte de su docente, en España. Un hecho que se hizo viral en las redes sociales.

Los pequeños de tan sólo 9 años, conocedores del domicilio de su maestra, planearon una estrategia para evitar la carga de tareas de matemáticas. Ambos aprovecharon la ausencia de vecinos y emprendieron a cortar el cableado de la red de internet.

Sin embargo, la docente los pilló cuando se asomó a su ventana buscando una explicación: “Vi por la ventana de casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego algo bueno no era”, contó a la policía.

