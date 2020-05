"No me dejes morir": El desgarrador pedido de una enfermera con COVID-19

El pasado 19 de abril, Kelly Ward, una enfermera de 35 años de la Enfermería Real de Bradford (Reino Unido), empezó a toser mientras atendía a pacientes con coronavirus. Aunque se sentía bien, 24 horas más tarde, tuvo que ser llevada en ambulancia al hospital donde trabajaba por problemas respiratorios.

"Perdí el sabor y el apetito, me sentía tan seca por el oxígeno que me estaban dando, y no sabía si podía moverme. Sólo podía dar respuestas de una palabra", contó Kelly en su cuenta de Facebook. El 21 de abril le hicieron una tomografía computarizada y le ofrecieron incluirla en un ensayo clínico de un farmaco que podría ayudar a enfermos de COVID-19.

En los días posteriores, Kelly tuvo que ser conectada a una máquina de presión positiva (CPAP), ahí entendió la gravedad de su situación. "Conocía a una de los médicos. Habíamos trabajado juntos y le dije: 'No me dejes morir'", recordó. "Ella y el resto del equipo fueron fantásticos, me tranquilizaron de verdad", continuó.

La historia de Kelly Ward

Actualmente, Kelly se encuentra fuera de peligro. Aunque sus síntomas han mejorado, aún debe esperar para regresar a su casa. A diario, ella escribe en Facebook para crear conciencia sobre el virus y pedir a los demás que se queden en casa.

